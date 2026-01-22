Madagascar: Concert/La Teinturerie - Rolf donne un aperçu de ses 30 ans de carrière

Rolf sera en concert le 31 janvier à La Teinturerie Ampasanimalo. Ce spectacle se veut un avant-goût de l'événement d'envergure que l'artiste prépare pour célébrer ses trente années de carrière.

À un tournant de son parcours artistique, Rolf entend marquer cette longévité par un rendez-vous musical ambitieux. Le concert du 31 janvier s'inscrit dans cette dynamique.

Pensé comme une immersion dans son univers, le spectacle alternera moments d'énergie et séquences plus intimistes. L'artiste profitera également de l'occasion pour présenter officiellement son équipe de base, composée de musiciens et de collaborateurs qui l'accompagnent dans cette nouvelle phase de sa carrière.

Le public assistera à un concert dense, avec près d'une trentaine de titres au programme. Les morceaux, puisés dans un répertoire construit sur plusieurs décennies, traduisent l'évolution musicale de Rolf, entre fidélité à ses racines et ouverture à de nouvelles influences.

Fort de six albums, de nombreux clips et de centaines de vidéos live, Rolf s'impose comme l'une des figures durables de la scène musicale malgache. Un septième album est actuellement en préparation. Les trente ans de scène que l'artiste s'apprête à célébrer témoignent d'un parcours marqué par la constance, la créativité et une relation étroite avec son public.

Le concert du 31 janvier à La Teinturerie Ampasanimalo se présente ainsi comme une étape symbolique. Plus qu'un simple spectacle, il offrira un aperçu du chemin parcouru et des perspectives artistiques à venir d'un musicien qui continue de se renouveler après trois décennies de carrière.