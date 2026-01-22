Mozambique: Les inondations font plus d'une centaine de morts, l'alerte météo maintenue

Au Mozambique, la situation humanitaire continue de se dégrader sous l'effet des inondations qui frappent le pays depuis plusieurs semaines. Le bilan humain s'est encore alourdi : les autorités font désormais état de 114 morts. L'Institut national de météorologie du Mozambique (Inam) a de nouveau lancé une alerte mardi 21 janvier.

Selon le dernier bulletin de l'Inam publié mardi, une dépression tropicale devrait à nouveau toucher le sud du pays dans les prochaines heures. Des fortes pluies accompagnées de rafales de vent sont à prévoir.

Le Mozambique est entré dans la saison des cyclones, et les précipitations accumulées depuis le mois d'octobre ont provoqué des crues massives, plongeant de nombreuses régions dans une situation humanitaire désastreuse.

Près de 700 000 personnes touchées

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'après le dernier bilan de l'Institut national de gestion et réduction des risques des catastrophes, près de 700 000 personnes sont affectées par les inondations à travers le pays.

Plus de 11 000 habitations ont été partiellement détruites, tandis qu'environ 5 000 maisons ont été totalement rasées.

Des centres d'accueil ont été mis en place pour héberger les sinistrés. Ils accueillent aujourd'hui près de 89 000 personnes, « dont la moitié sont des enfants », précise Guy Taylor, chargé de communication de l'Unicef au Mozambique.

Craintes sanitaires et alimentaires

L'agence onusienne s'inquiète des risques de propagation de maladies, favorisées par les eaux stagnantes, ainsi que d'une sévère crise alimentaire. De grandes surfaces agricoles sont en effet aujourd'hui inondées.

« Les maladies transmises par l'eau et la malnutrition forment une combinaison mortelle », avertit Guy Taylor. Il rappelle qu'avant même les inondations, quatre enfants mozambicains sur dix ne mangeaient déjà pas à leur faim.