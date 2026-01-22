Madagascar: Ivato - La police découvre trois lingots d'or sur un passager

Belle prise des autorités aéroportuaires. 789 grammes d'or ont été saisis mardi à l'aéroport international d'Ivato sur un passager malgache qui s'apprêtait à embarquer pour Dubaï à bord d'un vol Emirates.

Les agents de la Police de l'Air et des Frontières (PAF) ont découvert trois lingots dissimulés dans ses affaires, vers 17h 30. Le Service des Mines, immédiatement sollicité, a confirmé que les lingots ne portaient aucun poinçon officiel du ministère des Mines, signe de leur caractère frauduleux.

Le voyageur fait actuellement l'objet d'une enquête menée par la PAF. Un procès-verbal sera établi en collaboration avec la Douane, le Service des Mines, l'Agence nationale anti-fraude (ANAF), le Central Intelligence Service (CIS) et la PAF, tous présents lors de l'opération.

Cette affaire survient quelques jours seulement après une saisie similaire à Ivato, où 5,16 kilos d'or avaient été interceptés sur un ressortissant chinois.

Cette série de tentatives de contrebande de métaux précieux vers l'étranger fera l'objet d'une conférence de presse prévue aujourd'hui à l'aéroport international d'Ivato.