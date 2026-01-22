Madagascar: Ivato - La police découvre trois lingots d'or sur un passager

22 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Belle prise des autorités aéroportuaires. 789 grammes d'or ont été saisis mardi à l'aéroport international d'Ivato sur un passager malgache qui s'apprêtait à embarquer pour Dubaï à bord d'un vol Emirates.

Les agents de la Police de l'Air et des Frontières (PAF) ont découvert trois lingots dissimulés dans ses affaires, vers 17h 30. Le Service des Mines, immédiatement sollicité, a confirmé que les lingots ne portaient aucun poinçon officiel du ministère des Mines, signe de leur caractère frauduleux.

Le voyageur fait actuellement l'objet d'une enquête menée par la PAF. Un procès-verbal sera établi en collaboration avec la Douane, le Service des Mines, l'Agence nationale anti-fraude (ANAF), le Central Intelligence Service (CIS) et la PAF, tous présents lors de l'opération.

Cette affaire survient quelques jours seulement après une saisie similaire à Ivato, où 5,16 kilos d'or avaient été interceptés sur un ressortissant chinois.

Cette série de tentatives de contrebande de métaux précieux vers l'étranger fera l'objet d'une conférence de presse prévue aujourd'hui à l'aéroport international d'Ivato.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.