Madagascar: Dix cas de Mpox enregistrés à Toliara

À Toliara, dix personnes sont suspectées d'être porteuses du virus Mpox. Elles sont suivies de près à l'hôpital CHU de Mitsinjo. Un cas sur les dix est confirmé depuis le retour des résultats des laboratoires à Antananarivo. Le malade est isolé et traité au centre hospitalier.

Pour l'instant, seules les écoles appliquent des gestes barrières et le port du masque obligatoire. Dans les autres lieux publics, tels que les bureaux, grands commerces et administrations, ces mesures ne sont pas encore obligatoires. Certains portent des caches-bouche, tandis que d'autres n'en voient pas l'utilité. « Je ne vois pas très bien l'attitude que je dois adopter face à cette maladie.

Est-ce une maladie mortelle ? Je sais tout simplement que c'est une maladie transmissible. Comment empêcher alors cette transmission ? », pose une bureaucrate qui ne porte pas de masque. Dans les marchés, à peine une personne sur cinquante respecte cette précaution.

Face à cette situation, la direction régionale de la Santé prévoit de renforcer prochainement la sensibilisation et la communication sur le Mpox afin d'informer et protéger la population.