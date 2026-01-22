Madagascar: Dix cas de Mpox enregistrés à Toliara

22 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

À Toliara, dix personnes sont suspectées d'être porteuses du virus Mpox. Elles sont suivies de près à l'hôpital CHU de Mitsinjo. Un cas sur les dix est confirmé depuis le retour des résultats des laboratoires à Antananarivo. Le malade est isolé et traité au centre hospitalier.

Pour l'instant, seules les écoles appliquent des gestes barrières et le port du masque obligatoire. Dans les autres lieux publics, tels que les bureaux, grands commerces et administrations, ces mesures ne sont pas encore obligatoires. Certains portent des caches-bouche, tandis que d'autres n'en voient pas l'utilité. « Je ne vois pas très bien l'attitude que je dois adopter face à cette maladie.

Est-ce une maladie mortelle ? Je sais tout simplement que c'est une maladie transmissible. Comment empêcher alors cette transmission ? », pose une bureaucrate qui ne porte pas de masque. Dans les marchés, à peine une personne sur cinquante respecte cette précaution.

Face à cette situation, la direction régionale de la Santé prévoit de renforcer prochainement la sensibilisation et la communication sur le Mpox afin d'informer et protéger la population.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.