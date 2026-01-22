Madagascar: Nominations - Six personnes récemment nommées abrogées

Six hauts fonctionnaires de l'État, nouvellement nommés à des directions régionales dans la région Atsimo Atsinanana, ont été aussitôt remerciés. Ils ont été nommés le 12 janvier dernier pour être abrogés par le Conseil des ministres du 20 janvier.

Le directeur de l'Aménagement du territoire, celui de la Population et des Solidarités, celui de la Jeunesse et des Sports, le directeur de l'Agriculture et de l'Élevage, le directeur de l'Eau et de l'Assainissement et celui des Travaux publics ont été remerciés avant-hier. Certains ont déjà procédé à des passations de service, certains ont déjà organisé des « arrosages ».

Les réseaux sociaux ont été remplis de contestations après ces nominations. Un notable de la région Atsimo Atsinanana explique que ces décisions sont politiques. « D'un autre côté, il y a le fait que certaines de ces personnalités nommées sont proposées par des députés ou par des personnalités politiques influentes dans la région. Certaines sont parachutées d'en haut lieu.

Mais de l'autre côté, je tire la sonnette d'alarme sur le fait que ces nominations n'aient pas fait l'objet d'enquête de moralité du tout », explique l'ex-député. Une autre source locale avance que la politique sur ces nominations va au-delà de la stratégie de refouler tout ce qui appartient à la couleur « orange ». La source dénonce la défaillance ou l'inexistence des enquêtes de moralité, la non-considération des diplômes et des compétences.

« Ce sont des décisions à la va-vite, à mon avis. Alors qu'un minimum de connaissance de la part des directeurs régionaux est exigé afin de contribuer au développement des districts de Befotaka, Vondrozo, Midongy, Vangaindrano et Farafangana», livre-t-elle.