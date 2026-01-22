Madagascar: Atsimo Andrefana - « Ewetse » apporte beaucoup de pluies

La dépression tropicale « Ewetse » a eu son point d'entrée entre la commune d'Androka et la commune d'Itampolo, hier vers 13 h. Elle continue d'apporter beaucoup de pluies.

La partie sud de la région Atsimo Andrefana a reçu beaucoup de pluies depuis la nuit de mardi dernier. Les districts de Toliara I, Toliara II et Betioky ont été signalés en alerte jaune, et Ampanihy en alerte rouge, par le service météorologique, quand la création d'une dépression dans le canal de Mozambique a été annoncée le 19 janvier.

Les précipitations des dernières semaines qui ont arrosé la région Atsimo Andrefana, depuis Morombe, Sakaraha jusqu'à Betioky, ont accentué la quantité d'eau de pluie apportée par la dépression « Ewetse », qui a pris Itampolo comme point d'entrée hier, mercredi, vers 13 h.

Les rafales de vent de 55 km/h, allant jusqu'à 75 km/h, qui l'ont accompagnée se sont fait sentir jusqu'au nord de Toliara I et jusqu'aux districts de la région Androy. « Beaucoup de vent et de pluie sont constatés depuis cette nuit. Le vent est particulièrement violent et quasi permanent », témoigne Haja Alexisco, délégué de communication pour le district d'Ampanihy. À lui de rassurer que des sites d'hébergement sont prêts à accueillir d'éventuels sinistrés.

À Toliara, une berge s'est affaissée, créant une brèche de 5 m aux abords du fleuve Fiherena, au niveau de la commune de Mihary, à une dizaine de kilomètres de la ville.

« Nous avons essayé de bloquer le passage de l'eau par des big bags. C'est une solution d'urgence. Des vannes ne fonctionnent plus correctement et ne permettent plus la gestion convenable du niveau d'eau », explique Luc Helson Findrama, directeur régional de l'Agriculture et de l'Élevage Atsimo Andrefana.

Risques

En direction sud-sud-est, la dépression tropicale est restée quelques heures dans la commune rurale de Belafike, district d'Ampanihy, en début d'après-midi, hier. Elle a continué vers Tsihombe et la région Anôsy, mais a perdu de sa force en cours de route. Le système est prévu de disparaître ce jour au petit matin, mais apportera toutefois encore beaucoup de pluies pour la région Anôsy ainsi que Beloha et Tsihombe, dans la région Androy.

Jusqu'à hier, aucune victime ni dégâts importants n'ont été signalés pour Belafike, selon les éclaircissements du Centre opérationnel de gestion des risques et des catastrophes de la région Atsimo Andrefana, qui livre des données émanant des districts toutes les heures.

La route nationale 10, reliant Andranovory à Toliara puis à Ambovombe, est par ailleurs de plus en plus en mauvais état. Un radier, au niveau de Besely, situé entre Tongobory et Betioky, actuellement soutenu par des bois de fortune, risque de s'effondrer. Un autre, à la sortie de Betioky, est également problématique.

Les usagers dénoncent la surcharge des camions transportant de la labradorite et d'autres produits miniers très lourds. Leur circulation, depuis des années, sur la RN10 et sur la route reliant Fotadrevo et Benonoky à Ampanihy, est présentée comme contribuant à l'écroulement progressif de l'infrastructure routière.

Les pluies des dernières semaines ont également aggravé l'état de la portion de la RN7, notamment celle reliant Andranovory à Sakaraha. Avec les trous inondés qui jalonnent presque les quelque 150 kilomètres, le trajet se fait en six heures au minimum, sans parler des dégâts sur les véhicules.