Somalie: Le pays signe un accord de défense avec le Qatar

La Somalie a signé, lundi 19 janvier 2026, un accord de défense avec le Qatar, une semaine après avoir suspendu toute coopération avec les Émirats Arabes Unis. L'accord prévoit de renforcer les liens militaires bilatéraux entre Mogadiscio et Doha, en particulier le développement de la formation des forces armées somaliennes ainsi que l'échange d'expertise militaires et les capacités de défense.

Après la reconnaissance par Israël du Somaliland, la Somalie resserre ses alliances régionales. pour consolider sa position internationale. Dans cette logique, Mogadiscio s'est déjà rapprochée de plusieurs partenaires, comme la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Égypte, et désormais le Qatar. Doha a déjà soutenu des programmes de formation sécuritaire pour les forces somaliennes, ainsi que des actions humanitaires, via des ONG qatariennes.

Ce nouveau partenariat de défense est donc un renforcement des relations déjà existantes entre les deux pays. Mais surtout, il arrive une semaine après que Mogadiscio a annoncé la rupture de toute collaboration avec les Émirats arabes unis. Une rupture difficile à faire respecter sur le terrain, en particulier dans les régions autonomes du Somaliland, du Puntland et du Jubaaland, qui elles, sont proches des Émirats arabes unis.

Cette rupture reste donc symbolique, sauf en cas de mise en oeuvre contraignante par le gouvernement fédéral. Cet accord de défense s'inscrit dans un conflit d'influences plus large au Moyen-Orient, entre le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui se reflète déjà dans les guerres au Soudan et au Yémen.