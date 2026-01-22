Ethiopie: Le pays dépasse ses objectifs et génère plus de 5,1 milliards de dollars de recettes d'exportation en six mois

22 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les performances à l'exportation de l'Éthiopie ont largement dépassé les attentes au cours des six derniers mois, avec des recettes s'élevant à plus de 5,1 milliards de dollars, a annoncé le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale.

Présentant le rapport semestriel de l'exercice budgétaire éthiopien 2018 à Dessie, dans la région d'Amhara, le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kasahun Gofe, a indiqué que le pays s'était fixé un objectif initial de 4,42 milliards de dollars pour cette période.

Les résultats obtenus représentent ainsi 120 % de la cible prévue.

Le ministre a précisé que ces recettes traduisent une hausse de 1,83 milliard de dollars par rapport à la même période de l'année précédente, reflétant une dynamique positive et soutenue des exportations nationales.

Selon Kasahun Gofe, ces avancées constituent un socle important pour la relance économique et le renforcement institutionnel du pays.

Il a également mis en avant les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie « Éthiopie numérique 2030 » appliquée au secteur commercial.

Dans ce cadre, plus de deux millions de services liés à l'enregistrement et à la délivrance de licences commerciales ont été numérisés à l'échelle nationale, contribuant à améliorer l'efficacité administrative et l'accès des entreprises aux services publics.

Enfin, le ministre a souligné que le gouvernement poursuit ses efforts de manière coordonnée afin d'atteindre l'objectif global de 9,4 milliards de dollars de recettes d'exportation d'ici la fin de l'exercice budgétaire.

