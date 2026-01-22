Sénégal: Plan spécial d'investissement et de financement 2026-2028 - Le Premier ministre détaille les grandes orientations

A l'occasion du Conseil des ministres d'hier, mercredi 21 janvier, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté le Plan spécial d'Investissement et de Financement 2026-2028, conçu pour transformer le tissu productif national. « Dans ce cadre, le financement attendu et mobilisé doit, rigoureusement, être orienté vers les priorités pertinentes, aussi bien dans l'objectif de transformation poursuivi que dans les domaines d'intervention retenus », indique le communiqué.

Selon la même source, « cet investissement doit renforcer les poumons économiques ainsi que le capital humain et favoriser une inclusion plus large dans la dynamique de croissance, à travers la création d'opportunités d'emplois, l'amélioration des conditions de vie et le renforcement de la cohésion sociale et de la sécurité ».

Pour le Premier Ministre, « le succès de la transformation structurelle reposera désormais sur la capacité à unifier les efforts de tous les acteurs, publics, privés, territoriaux et partenaires techniques et financiers, autour d'une même logique de financement, notamment autour des filières productives ».

Le Plan spécial d'Investissement et de Financement 2026-2028 s'articule autour de trois principes directeurs. Il s'agit de « l'impératif d'une approche cohérente, sélective et stratégique des projets à financer », d'une « mobilisation massive du secteur privé comme locomotive de la transformation pour renforcer l'ancrage productif » et d'un « engagement public de redevabilité ».

Ousmane Sonko a également indiqué que « les projets cibles atteindront d'ici 2028 un stade différencié de maturation, certains devenant pleinement opérationnels, comme le Port sec de Tambacounda, le Grand Transfert d'Eau, les Agropoles Sud et Centre, le Réseau Gazier du Sénégal ainsi que les ports de Ndayane et de Sendou ».

Il a aussi précisé que, « d'autres investissements structurants seront lancés ou poursuivront leur mise en oeuvre, tels que le Programme Énergies ou la connectivité numérique, la relance d'entreprises nationales névralgiques comme la Sonacos, Air Sénégal/AIBD et la SN La Poste ».