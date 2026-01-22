Les autorités administratives et sécuritaires, autour des autorités des Douanes, ont procédé hier, mercredi 21 janvier 2026, à l'incinération d'une importante quantité de produits illicites dont cinq (05) tonnes de chanvre indien dune contre-valeur de cinq cent (500) millions de francs CFA, cinq (5) milliards de francs CFA en billets noirs et des faux médicaments. Une opération qui s'inscrit dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée dans le cadre de la Journée internationale des Douanes, célèbres hier à Ziguinchor.

La lutte contre la criminalité transnationale organisée se renforce dans le Sud du pays. Hier mercredi 21 janvier 2026, à Ziguinchor, les Forces de défense et de sécurité (FDS), en collaboration avec les services des Douanes, ont procédé à l'incinération de plusieurs produits illicites saisis au cours d'opérations menées par les Forces de défense et de sécurité dans la région. Parmi les produits détruits figurent cinq (05) tonnes de chanvre indien d'une contre-valeur estimée à cinq cent (500) millions de francs CFA, plus de cinq (5) milliards de francs CFA en billets noirs ainsi que des faux médicaments saisis.

Selon le colonel Cheikh Diouf, Directeur régional des Douanes de Ziguinchor, cette opération traduit la détermination des autorités à lutter efficacement contre les réseaux criminels. Il a, à cette occasion, lancé un appel à une collaboration renforcée entre les Douanes et les populations, afin d'améliorer l'efficacité des actions sur le terrain. «Nous demandons aux populations de s'unir avec la Douane parce que toutes les actions que nous menons sont tournées vers les populations...», déclare le patron de la Douane à Ziguinchor.

Cette incinération intervient dans un contexte particulier, marqué par la célébration de la Journée internationale de la Douane. Elle a également permis de mettre en lumière l'ampleur du trafic de drogue dans la région sud. A en croire le patron des Douanes, Ziguinchor est devenue une «véritable plaque tournante», avec, au-delà des produits incinérés, des centaines de kilogrammes de cocaïne déjà saisis. «Au-delà de ces quantités incinérées aujourd'hui (hier mercredi, ndlr) il y a 386,5 kilogrammes de cocaïnes qui ont été saisi, d'une contre valeur de 30,8 milliards de francs CFA qui, pour des raisons de procédures, ne sont pas encore incinérés et se trouvent au niveau du Parquet financier. Donc, le phénomène de la drogue est une réalité ici, dans la région», révèle M. Diouf.

Face à cette situation préoccupante, les Forces de défense et de sécurité annoncent un renforcement de la mobilisation pour faire face à ce fléau qui constitue une menace réelle pour la sécurité et la santé publiques.