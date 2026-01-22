Sénégal: Conseil des ministres-Culture, routes, investissements - L'Exécutif active trois lignes de force

La problématique de la protection des artistes et la valorisation du statut de l'artiste et des professionnels de la culture a figuré à l'ordre du jour du Conseil des ministres tenu hier, mercredi 21 janvier. À ce propos, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a instruit « la poursuite des efforts consentis en vue d'améliorer la sécurité sociale, la protection professionnelle et les conditions de travail et d'exercice des artistes », en considération du rôle fondamental que jouent les artistes et professionnels de la culture dans la vie nationale.

Selon le communiqué officiel, le Chef de l'Etat engage le « Gouvernement à veiller au respect scrupuleux des droits d'auteur et droits voisins, avec l'application effective du système de rémunération pour copie privée et ainsi qu'à l'amélioration soutenue du Statut de l'Artiste et des Professionnels de la Culture ».

Rappelant que la culture demeure une dimension essentielle de l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050, le Chef de l'Etat a donné instruction au ministre de la Culture et au Secrétaire d'Etat chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique de « renforcer la qualité des formations à l'Ecole nationale des Arts et Métiers de la Culture », de « moderniser les infrastructures culturelles, d'asseoir la décentralisation de l'action culturelle pour plus d'inclusion et de veiller à la réalisation d'un agenda culturel national ». « Le Président de la République a clos ce chapitre sur l'importance de la tenue des Etats généraux de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, durant le premier semestre de l'année 2026 », précise le communiqué.