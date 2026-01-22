Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) exhorte les professionnels des médias à faire preuve de prudence et de professionnalisme dans le traitement des informations diffusées à la suite de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 ayant opposé le Maroc, pays organisation, au Sénégal vainqueur de la compétition, le dimanche 18 janvier 2026.

Dans un communiqué rendu public hier, mercredi 21 janvier, l'organe d'autorégulation des médias déplore la circulation virale de fausses informations, de photos et de vidéos non vérifiées, depuis la fin de la rencontre. Le CORED met en garde contre la diffusion de contenus susceptibles d'envenimer les relations entre le Sénégal et le Maroc, ou de mettre en danger les ressortissants des deux pays.

Attirant l'attention sur le fait que la diffusion de l'information n'est jamais neutre, le CORED appelle les journaliste et techniciens des médias à respecter les principes fondamentaux du journalisme, notamment la vérification et le recoupement systématiques des sources avant toute publication. Une exigence d'autant plus cruciale, dans un contexte marqué par la prolifération de contenus générés par l'intelligence artificielle (IA) et massivement relayés sur les réseaux sociaux.

En outre, Mamadou et Cie engagent les médias à se conformer strictement aux textes qui encadrent la profession, notamment l'article premier (1) de la Charte des journalistes du Sénégal, qui consacre «le droit du public à une information juste et équilibrée», ainsi que l'article 13 du Code de la presse, qui dispose que «le journaliste et le technicien des médias ne doivent pas publier des informations, des documents, des images et des sons dont l'origine n'est pas connue d'eux».