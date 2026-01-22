Cameroun: Crime passionnel à Nkolmetet - Un féminicide atroce secoue le Nyong-et-so'o

Le meurtre d'une adolescente enceinte de 17 ans, décapitée à la machette par son compagnon, relance le débat sur les violences faites aux femmes au Cameroun.

Le département du Nyong-et-So'o est sous le choc. Ce mercredi 21 janvier 2026, la localité paisible de Nkolmetet a été le théâtre d'un féminicide d'une rare barbarie. Christine Glawdys Mvogo, 17 ans et enceinte, a été sauvagement assassinée dans un champ de manioc. L'auteur présumé, Ateba Jean Christian, son compagnon de 30 ans, a été interpellé.

Selon les premières enquêtes, le suspect a agi avec une machette, instrument du crime qui a causé la mort de la jeune fille et de son fœtus. Lors de sa garde à vue, il a justifié son geste par une jalousie maladive et des doutes sur la paternité. Il a également révélé avoir financé la scolarité de la victime pendant des années, nourrissant l'espoir d'un mariage et créant un sentiment de possession toxique.

Ce drame dépasse le simple fait divers. Il illustre une violence conjugale extrême et une volonté de contrôle absolu sur la vie et le corps de la partenaire. Il soulève des questions graves sur la vulnérabilité des mineures et les dynamiques de pouvoir dans les relations, où le soutien financier peut être perçu comme un droit de propriété.

Placé en garde à vue, Ateba Jean Christian doit être présenté aux autorités judiciaires de Mbalmayo. L'enquête déterminera le degré de préméditation. Ce crime rappelle tragiquement un autre drame survenu en 2015 dans le même département, où un gendarme avait tué un collègue pour une histoire de couple.

Ce féminicide doit-il sonner comme un réveil collectif pour mieux protéger les femmes au Cameroun ?