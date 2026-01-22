Le Grand salon international de l'orientation des lycéens et étudiants s'est tenu le mardi 20 janvier 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody. A cette occasion, le parrain de l'événement, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a invité les élèves et les étudiants à faire des choix scolaires judicieux afin de prévenir l'échec scolaire et de valoriser les talents.

Consacré à l'orientation, à la formation et à l'avenir de la jeunesse ivoirienne, ce salon vise à la guider dans ses choix d'études et de carrière. Il constitue un cadre privilégié de dialogue, d'information et d'orientation, offrant aux étudiants et à leurs parents les outils nécessaires permettant de faire des choix éclairés, en adéquation avec les besoins de la société.

Intervenant sur le thème : « Études à l'étranger : fuite des cerveaux ou enrichissement du pays d'origine », le ministre a insisté sur la nécessité pour la jeunesse de cultiver l'amour du pays, tout en soulignant l'importance d'un retour au service de la Nation, dans une atmosphère de paix durable. Il a également partagé son expérience à travers la Journée de l'excellence de Korhogo, qui accompagne depuis plus de dix ans des élèves méritants vers des parcours académiques d'excellence.

D'autres panélistes ont également insisté sur l'importance de mettre en place des mécanismes de suivi efficaces, des politiques incitatives et des conditions propices au retour des diplômés formés à l'étranger, afin de garantir leur contribution durable au développement national.

Une initiative vivement encouragée par le ministre Amadou Coulibaly, ainsi que par la promotrice, Mme Wafaâ Bouab Bennani, qu'il considère comme un levier essentiel pour accompagner les jeunes dans la construction de leur avenir.