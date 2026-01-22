Ile Maurice: La NLTA dans le viseur du ministre Osman Mahomed

Trop, c'est trop. Le ministre du Transport, Osman Mahomed, hausse le ton contre la National Land Transport Authority (NLTA), qu'il accuse de graves manquements dans la gestion du transport public par autobus. En déplacement à Vallée-des-Prêtres, à la suite de nombreuses plaintes d'habitants dénonçant des bus irréguliers ou absents, il n'a pas mâché ses mots.

Cette descente sur le terrain, effectuée mercredi, intervient dans un contexte de colère grandissante au sein de la population. La députée Anabelle Savabaddy était également présente, après avoir relayé les doléances des résidents. «Antie Moris gagn problem bis parski NTA pa fer so travay», a lancé Osman Mahomed, pointant du doigt ce qu'il qualifie de défaillances chroniques au sein de l'autorité régulatrice.

Le ministre Osman Mahomed et la députée Anabelle Savabaddy à Vallée-des-Prêtres avec un habitant.

Le ministre dénonce un manque flagrant de supervision et des dysfonctionnements persistants qui pénalisent quotidiennement les usagers. Pour y remédier, il a annoncé un tournant majeur dans la gestion du secteur : l'introduction prochaine d'un système de suivi par GPS pour les autobus, accompagné de sanctions sévères en cas de non-respect des règles. L'appel d'offres international pour la mise en place d'un Fleet Management System, incluant l'installation de GPS, a été lancé dès mercredi.

Selon Osman Mahomed, ce dispositif marquera la fin d'une supervision reposant uniquement sur le facteur humain. «Sipervizion pou nepli fer par imin aster. Pe pey enn ofisie pou fer enn travay ek li pa pe fer li kouma bizin», a-t-il déclaré, plaidant pour un contrôle automatisé, transparent et plus rigoureux.

Le message du ministre est clair : zéro tolérance face aux dérives. Il a averti que toute malversation au sein de la NLTA sera sévèrement sanctionnée. «Si enn ofisie NLTA magouye aster, li al dan prison. Nou gagn konplint partou dan Moris», a-t-il martelé, promettant des actions concrètes et rapides pour rétablir la confiance dans le transport public.