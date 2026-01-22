Togo: Visite pastorale plus que diplomatique

22 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi, Nonce apostolique au Togo et au Bénin, est attendu vendredi à Lomé dans le cadre d'une visite pastorale.

Le représentant du Saint-Père arrive avec un agenda chargé, marqué notamment par des rencontres avec la communauté académique de l'Institut supérieur Don Bosco.

Selon les responsables de l'établissement, ces échanges s'annoncent comme un moment fort de communion, d'écoute et de partage, placé sous le signe de la prière, du dialogue et de la fraternité.

L'année 2025 a été caractérisée par une proximité pastorale soutenue du Nonce apostolique avec le Togo.

Cette présence régulière témoigne, selon les autorités ecclésiastiques, de la bonne communion entre le Saint-Siège et l'Église catholique au Togo, ainsi que de l'attention constante portée aux communautés locales.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.