Ile Maurice: L'agresseur d'une personne âgée chassé par les voisins

Une femme âgée de 70 ans a été victime d'une agression violente à son domicile, lundi soir, dans un quartier résidentiel de Baie-du-Tombeau. Selon nos regroupements d'informations, un individu se serait introduit par l'arrière de la maison avant de surprendre la septuagénaire.

En luttant pour se défaire de son agresseur, celle-ci a été blessée aux bras et à la tête. Alerté par les cris de détresse, le voisinage aurait contribué à faire fuir l'assaillant, puis a transportée à l'hôpital pour y recevoir des soins. Des points de suture ont notamment été nécessaires, mais son état de santé est jugé stable.

La police s'est rendue sur place peu après les faits. Une plainte a été officiellement enregistrée. À ce stade, la victime n'a pas été en mesure d'identifier son agresseur.