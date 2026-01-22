Ile Maurice: L'agresseur d'une personne âgée chassé par les voisins

22 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Une femme âgée de 70 ans a été victime d'une agression violente à son domicile, lundi soir, dans un quartier résidentiel de Baie-du-Tombeau. Selon nos regroupements d'informations, un individu se serait introduit par l'arrière de la maison avant de surprendre la septuagénaire.

En luttant pour se défaire de son agresseur, celle-ci a été blessée aux bras et à la tête. Alerté par les cris de détresse, le voisinage aurait contribué à faire fuir l'assaillant, puis a transportée à l'hôpital pour y recevoir des soins. Des points de suture ont notamment été nécessaires, mais son état de santé est jugé stable.

La police s'est rendue sur place peu après les faits. Une plainte a été officiellement enregistrée. À ce stade, la victime n'a pas été en mesure d'identifier son agresseur.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.