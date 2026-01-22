Ile Maurice: Une arnaque de Rs 100 000 démantelée

La police de Pamplemousses a interpellé, lundi dernier, un trentenaire dans le cadre d'une enquête pour escroquerie en ligne. Le suspect a admis avoir créé un faux compte Facebook sous le nom d'Al Mu Azza Travel Tour Mauritius, se présentant comme un organisateur de voyages pour le Hajj et l'Umrah.

Selon les autorités, les faits remontent à décembre 2023. Une femme de 33 ans, intéressée par un voyage religieux pour ses parents, avait pris contact avec l'agence après avoir vu une publicité sur les réseaux sociaux. Le soi-disant voyagiste lui avait alors proposé un forfait de Rs 85 000 par personne.

À ce titre, deux virements de Rs 50 000 ont été effectués, pour un total de Rs 100 000. Cependant, peu de temps après, le contact avec le prétendu directeur est devenu impossible. Ni billets d'avion ni remboursement n'ont été fournis, laissant ainsi la victime dans l'impasse. Le suspect est actuellement en détention, en attendant sa comparution devant le tribunal.