Ile Maurice: Une série de coupures d'électricité prévues les 22 et 23 janvier pour cause de travaux

Une série de coupures d'électricité est prévue dans plusieurs zones ces 22 et 23 janvier en raison de travaux de réparations sur le réseau ainsi que de maintenance. Les habitants des endroits concernés sont appelés par la Central Electricity Board (CEB) à prendre les précautions nécessaires.

Le 22 janvier, les coupures toucheront plusieurs localités. À Tamarin, elles auront lieu de 8 h 30 à 17 heures. À Terracine, les secteurs concernés sont le Morcellement Champ Fleuri, le Morcellement Lady-Barkly Souillac, le Morcellement Terracine et la NHDC Terracine, de 8 h 30 à 16 h 30. À Trois-Bras et Surinam, l'électricité sera interrompue de 9 heures à 15 h 30.

D'autres zones concernées le 22 janvier incluent Belle-Rive (Kewal Nagar) de 8h30 à 16 heures, BoisChéri et ses alentours, y compris Mambahal Road, EDC, Dhunputh Lane, School Lane, Cooperative Road, Morcellement Tea Estate, Auckla Lane, BoisChéri Tea Estate, Main Road et le secteur du bureau de poste, de 8h45 à 17 heures, ainsi que le 16e Mile (Morcellement Soobany, Coriolis et Rampersad Lane) de 9 heures à 15 heures et Vacoas (Emmanuel Gerard Avenue et Couvent de Lorette Avenue) de 8h30 à 15 heures.

Le 23 janvier, les zones concernées incluent Nouvelle-France, dans le périmètre et les rues suivantes : Lamusse Road, Kovil Lane, Satsen Lane, Baitka Lane, Aubeeluck Lane, Morcellement Nababsingh, Police Station Nouvelle-France, Sik Yuen Store, La Chartreuse Usine, Phoenix Beverage Usine, NHDC Nouvelle-France, une partie de Grand-Port Road et une partie de Savanne Road, avec des coupures prévues de 9 heures à 15h30. À Vacoas, elles auront lieu de 9 à 15 heures.