Ile Maurice: Une relation entre collégiens au coeur d'une enquête policière

Une affaire impliquant deux adolescents a été portée à l'attention de la police le 19 janvier 2026, à Camp des Pêcheurs, G.R.S.E. Les faits concernent une jeune fille de 13 ans, élève en Grade 8 à Mahébourg, et un garçon de 15 ans, élève en Grade 9 à G.R.S.E. Selon les informations fournies à la police, les deux adolescents se seraient rencontrés en décembre 2024 et seraient rapidement tombés amoureux.

Les incidents se seraient déroulés les 20, 21 et 22 décembre 2025, au domicile de la grand-mère paternelle de la jeune fille, situé à G.R.S.E., où les adolescents ont eu des rapports sexuels. La jeune fille a souhaité être examinée médicalement afin de s'assurer de son état de santé. La police est actuellement en contact avec les familles pour clarifier la situation.

Ce cas relance le débat sur les relations précoces entre adolescents scolarisés, et les difficultés que rencontrent certaines familles pour encadrer leurs enfants face aux choix amoureux à un jeune âge.

Les autorités et spécialistes en protection de l'enfance rappellent l'importance de dialogues ouverts entre parents et enfants, ainsi que d'une éducation adaptée pour guider les jeunes dans leurs relations.

Si certains collégiens vivent ces expériences comme un passage naturel de l'adolescence, d'autres parents s'inquiètent des risques physiques et émotionnels liés à des relations précoces.

Cette affaire illustre la complexité de la jeunesse actuelle, entre liberté de choix et nécessité d'encadrement. La police poursuit ses démarches pour s'assurer que toutes les parties impliquées soient entendues et informées, tout en veillant à la protection et au bien-être des adolescents.