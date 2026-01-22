Ile Maurice: 2 000 m3 supplémentaires attendus dans l'Ouest dès la mi-février

Le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, a effectué, mardi dernier, une visite à Bambous afin d'évaluer le potentiel de deux forages stratégiques destinés à renforcer l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs régions de l'Ouest. Cette démarche s'inscrit dans un contexte de pression persistante sur le réseau, particulièrement durant les périodes de forte consommation.

Les deux forages inspectés présentent un potentiel immédiatement mobilisable. Le premier est situé sur le site de Gamma Civic, et le second appartient à United Basalt Products. Les constats effectués sur place indiquent que chacun de ces boreholes dispose d'une capacité de production estimée à 1 000 m3 d'eau par jour.

Ils représentent donc un apport total de 2 000 m3 quotidiens susceptibles d'être injectés dans le réseau national. Face à ce potentiel jugé stratégique, une décision a été prise sur site.

La Central Water Authority procédera à l'installation des infrastructures nécessaires afin de raccorder ces deux sources au réseau de distribution existant. Les travaux de connexion permettront une intégration rapide de ces nouvelles ressources dans le système d'alimentation.

Une fois opérationnels, ces apports devraient améliorer de manière significative la distribution dans plusieurs localités régulièrement affectées par des baisses de pression, notamment Bambous, Eau-Bonne, Cité La Ferme, La Valette ainsi que d'autres zones avoisinantes.

L'injection de ces volumes supplémentaires aura également un impact sur le réservoir de Beaux-Songes, fortement sollicité ces derniers mois. L'apport des deux forages contribuera à alléger la charge sur cette infrastructure clé, souvent mise à rude épreuve lors des pics de demande.

Selon le calendrier établi par les autorités, les travaux de raccordement devraient permettre une mise en service effective des deux forages d'ici la mi-février, avec une injection progressive des volumes sur le réseau.