Ile Maurice: L'Année du Cheval célébrée lors d'une réception officielle

22 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

À l'approche du Spring Festival, célébré le 17 février, l'ambassadrice de la République populaire de Chine à Maurice, Huang Shifang, a organisé hier soir une réception au Trianon Convention Centre. L'année 2026 correspond à l'Année du Cheval, symbole de dynamisme et de succès dans la tradition chinoise.

La réception s'est déroulée en présence du président de la République, Dharam Gokhool, du Premier ministre, Navin Ramgoolam, du Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, ainsi que du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, Ritesh Ramful.

Des ministres, membres du corps diplomatique et autres invités officiels étaient également présents. Des toasts ont été portés par le président de la République et l'ambassadrice, réaffirmant la solidité des relations bilatérales entre Maurice et la Chine.

Les interventions ont souligné l'ancienneté des liens entre les deux pays, la contribution de la communauté chinoise à la société mauricienne et la coopération en cours dans plusieurs domaines, notamment économique, culturel et infrastructurel.

