Congo-Kinshasa: Arrestation de Aubin Minaku - La CNDH annonce un suivi attentif du dossier

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) annonce suivre de près l'arrestation de l'opposant Aubin Minaku, cadre du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), parti de l'ancien président Joseph Kabila, ainsi que celles d'autres acteurs politiques.

Dans un communiqué du 21 janvier, elle rappelle que la liberté individuelle est un droit fondamental garanti par les articles 16, 17 et 18 de la Constitution de la RDC, et que toute détention doit respecter la loi, les procédures et les droits de la défense.

La CNDH dit cependant ne pas se substituer aux juridictions et ne préjuge pas des procédures en cours. L'organisation dit prendre acte des efforts des institutions pour protéger l'intégrité territoriale et l'ordre constitutionnel face à la guerre à l'est menée par l'AFC/M23, soutenue par l'armée rwandaise.

Dans ce contexte sécuritaire exceptionnel, l'organisation insiste sur le professionnalisme, la responsabilité et le respect de la loi des services de sécurité et de renseignement pour prévenir les menaces contre la nation.

Il y quelques semaines, le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Shadary, avait également été arrêté et conduit à une destination pas encore connu à ce jour.