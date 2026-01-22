Congo-Kinshasa: Les activités reprennent à Kalemie après 48h de protestation contre l'insécurité

Les activités sociales et économiques redémarrent progressivement ce jeudi 22 janvier à Kalemie, dans la province du Tanganyika, après deux jours de paralysie totale, selon des sources concordantes.

La Fédération des entreprises du Congo (FEC) locale avait décrété une « ville morte » pour protester contre la recrudescence du banditisme urbain et l'érection d'un poste de péage au port public.

Le gouverneur Christian Kitungwa a condamné cette initiative de la FEC. La reprise suit des discussions entre le gouvernement provincial et les responsables de la FEC. Cependant, à Kongolo, les rues restent désertes, les commerces fermés.

Tensions persistantes à Kongolo

À Kongolo, les revendeurs de carburants, appelés « Kadhafi », ont appelé pour leur part, à cesser leurs ventes via une radio locale, rapportent des témoins.

Ils affirment que dans cette région, la population conteste également la réinstauration de la taxe de péage routier, jugée « abusive ». Mercredi dans la soirée, les habitants se sont rués sur les rares commerces ouverts pour s'approvisionner en denrées essentielles.