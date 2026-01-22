Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi à Davos - « La transition énergétique mondiale exige une responsabilité collective »

Lors de la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, le président Félix Tshisekedi a déclaré que la réussite de la transition énergétique repose sur une responsabilité partagée, une équité dans les chaînes de valeur et des approvisionnements fiables, éthiques et durables. Il fait savoir que la RDC entend jouer un rôle stratégique, passant de simple fournisseur de matières premières à partenaire actif, rappelant que « le moment est venu de substituer la dépendance par le partenariat. »

Trois engagements proposés :

Selon Félix Antoine Tshisekedi, pour que ce dialogue porte ses fruits, il propose aujourd'hui trois engagements fermes :

Sécurité par la diversification : Investir dans de nouveaux gisements pour sécuriser les marchés par une pluralité de sources d'approvisionnement.

Prospérité par la transformation locale : Délocaliser raffinage et fabrication sur place pour stabiliser l'offre mondiale, créer des emplois qualifiés et passer d'une économie extractive à une industrialisation durable.

Innovation financière et industrielle : Développer des partenariats innovants attirant des capitaux à long terme pour des projets intégrateurs et des corridors industriels

Le chef de l'État insiste : la création de valeur locale n'est plus une option, mais un impératif pour la résilience des chaînes mondiales et le bénéfice des populations congolaises.

Selon lui, cette création de valeur locale ne doit plus être perçue comme une option, mais comme un impératif stratégique. « En transformant nos ressources sur notre sol, nous passons d'une économie d'extraction à une économie d'industrialisation durable, garantissant ainsi que la richesse générée bénéficie prioritairement à nos populations tout en renforçant la résilience des chaînes de valeur mondiales. », insisté le chef de l'Etat.