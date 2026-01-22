Afrique: CAN 2025 - La ministre de la Jeunesse et des Sports salue une victoire « historique » des Lions du Sénégal

Au lendemain du sacre de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, remportée face au Maroc, le ministère de la Jeunesse et des Sports a rendu un vibrant hommage aux Lions et à l'ensemble des acteurs ayant contribué à cette consécration continentale.

Dans un communiqué de remerciement, Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports a exprimé, « au nom du Gouvernement de la République du Sénégal et en son nom propre, sa profonde gratitude à l'égard de tous les acteurs impliqués dans cette belle aventure ». Elle qualifie la victoire des Lions de « victoire historique », soulignant qu'elle inscrit une nouvelle fois le Sénégal « au sommet du football africain ».

La ministre adresse ses « félicitations les plus chaleureuses » aux joueurs de l'équipe nationale, saluant leur « engagement exemplaire », leur « esprit de combativité remarquable » et leur « patriotisme sans faille ». Selon le communiqué, cette performance a fait vibrer toute la Nation et renforcé la fierté nationale autour des couleurs du Sénégal.

Le document officiel met également en lumière le rôle déterminant du staff technique et médical ainsi que celui de la Fédération sénégalaise de football. La ministre salue leur « travail rigoureux et visionnaire », estimant que leur management « déterminé » a été un facteur clé de cette consécration continentale.

Par ailleurs, un hommage appuyé est rendu aux supporters sénégalais, à la diaspora et aux communautés établies à l'étranger. Dans le communiqué, Madame la ministre remercie « l'ensemble du peuple sénégalais pour sa mobilisation exceptionnelle, sa ferveur et son soutien indéfectible tout au long de la compétition ».