Sénégal: Football sénégalais - Diomaye Faye lance l'évaluation de la CAN 2025 et le diagnostic du championnat national

Le Sénégal a décroché, le 18 janvier 2025, sa deuxième étoile continentale à l'issue de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Un exploit qui a largement dominé la communication du président de la République lors du Conseil des ministres tenu hier, mercredi 21 janvier, au Palais de la République.

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a réitéré ses félicitations les plus chaleureuses au sélectionneur national et à l'ensemble des joueurs, saluant leur « engagement », leur « combativité » et leur « patriotisme ». Selon lui, cette performance « hisse une nouvelle fois le Sénégal au sommet de la hiérarchie du football africain ».

Souhaitant inscrire ce succès dans la durée, le Président de la République a instruit le gouvernement de maintenir la dynamique de performance en renforçant davantage l'encadrement des équipes nationales. À cet effet, deux chantiers prioritaires ont été dégagés : une évaluation exhaustive de la participation sénégalaise à la CAN Maroc 2025 et un diagnostic approfondi du championnat national de football.