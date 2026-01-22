Sénégal: Football sénégalais - Diomaye Faye lance l'évaluation de la CAN 2025 et le diagnostic du championnat national

22 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Sénégal a décroché, le 18 janvier 2025, sa deuxième étoile continentale à l'issue de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Un exploit qui a largement dominé la communication du président de la République lors du Conseil des ministres tenu hier, mercredi 21 janvier, au Palais de la République.

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a réitéré ses félicitations les plus chaleureuses au sélectionneur national et à l'ensemble des joueurs, saluant leur « engagement », leur « combativité » et leur « patriotisme ». Selon lui, cette performance « hisse une nouvelle fois le Sénégal au sommet de la hiérarchie du football africain ».

Souhaitant inscrire ce succès dans la durée, le Président de la République a instruit le gouvernement de maintenir la dynamique de performance en renforçant davantage l'encadrement des équipes nationales. À cet effet, deux chantiers prioritaires ont été dégagés : une évaluation exhaustive de la participation sénégalaise à la CAN Maroc 2025 et un diagnostic approfondi du championnat national de football.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.