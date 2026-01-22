Sénégal: Pape Thiaw - « J'ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l'injustice »

Le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, est sorti du silence à travers un message émouvant publié mercredi soir à l'issue d'un tournoi qu'il qualifie d'« exceptionnel », mais marqué par une fin « dramatique ».

Réaffirmant sur sa page Facebook son attachement indéfectible au Sénégal, Pape Thiaw souligne que « son coeur, son âme et son esprit » sont ancrés dans ce pays qui lui a tout donné. Revenant sur l'incident qui a suscité de nombreuses réactions, le technicien sénégalais précise qu'il n'a jamais eu l'intention d'aller à l'encontre des règles du football.

« J'ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l'injustice », explique-t-il, évoquant une réaction dictée par l'émotion dans un contexte qu'il jugeait partial.

Selon lui, ce que certains ont interprété comme une violation des règles relevait avant tout d'une réaction humaine, inhérente à l'intensité du sport de haut niveau. Après concertation, l'équipe a décidé de reprendre le match avec un seul objectif : aller chercher le trophée pour le peuple sénégalais.

Pape Thiaw a présenté ses excuses à toute personne qui aurait pu se sentir heurtée, tout en estimant que « les amoureux du football comprendront que l'émotion fait partie intégrante de ce sport ».

Le sélectionneur a également exprimé sa gratitude au Président de la République, à la ministre des Sports et à la Fédération sénégalaise de football pour les conditions de travail et le soutien constant, sans oublier les supporters, salués pour leur mobilisation exceptionnelle.

Il a enfin rendu un hommage appuyé à sa famille et à ses joueurs, qualifiés de « guerriers », soulignant leur engagement total pour la nation. « Au-delà d'être des légendes, ce sont des personnes exceptionnelles », a-t-il écrit.