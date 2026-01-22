Addis-Abeba — La Chambre des représentants du peuple (HPR) a adopté aujourd'hui des proclamations relatives à l'extradition des personnes condamnées et au transfert des criminels recherchés avec la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud.

La proclamation relative à l'extradition des personnes condamnées couvre les accords conclus entre les gouvernements éthiopien et chinois, ainsi qu'entre les gouvernements éthiopien et brésilien.

Par ailleurs, l'accord portant sur l'extradition des personnes recherchées a été signé entre les gouvernements éthiopien et sud-africain.

Soutenant l'adoption des proclamations soumises, la présidente de la Commission permanente des affaires juridiques et judiciaires de la Chambre des représentants du peuple, Etsegenet Mengistu, a indiqué que ces textes favoriseraient la réinsertion effective des personnes condamnées dans leur pays d'origine et faciliteraient leur réintégration au sein de leurs communautés.

Elle a souligné que les proclamations approuvées sont conformes aux normes du droit international et renforcent le traitement des affaires pénales dans un cadre juridique approprié.

En outre, ce cadre juridique commun devrait encourager la coopération commerciale et les investissements entre l'Éthiopie et les pays partenaires, notamment la Chine, en limitant les activités criminelles susceptibles d'exploiter ces opportunités économiques.