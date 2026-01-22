Afrique: L'Éthiopie renforce sa présence au Forum économique mondial 2026

Addis-Abeba — Une délégation éthiopienne de haut rang, dirigée par le ministre des Finances Ahmed Shide, a poursuivi sa participation active au quatrième jour du Forum économique mondial (FEM) 2026 à Davos.

Jeudi, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a participé à une table ronde intitulée « Façonner la prochaine décennie : l'avenir de la santé mondiale et du financement », animée par le philanthrope Bill Gates.

À cette occasion, il a mis en avant les avancées de l'Éthiopie dans le recours aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès aux services de santé, notamment au bénéfice des populations rurales et des communautés vulnérables.

Le ministre a plaidé en faveur de partenariats durables et de mécanismes de financement à long terme afin de consolider les systèmes de santé, encourager l'adoption de l'IA, développer les compétences locales et étendre les infrastructures numériques.

Il est également intervenu lors de la session « Les économies au-delà du cycle des chocs », au cours de laquelle il a exposé les principaux leviers de renforcement de la résilience économique.

Ceux-ci incluent la préservation de la soutenabilité budgétaire, l'investissement dans des infrastructures stratégiques telles que les réseaux énergétiques régionaux, l'accélération de la transformation numérique pour garantir la continuité des services publics, ainsi que le soutien au développement humain et à la diversification économique.

Soulignant le potentiel transformateur de la technologie, Ahmed Shide a expliqué comment la transformation numérique et l'intelligence artificielle peuvent améliorer l'efficacité de l'action publique, favoriser la création d'emplois, réduire la fracture numérique et positionner l'Éthiopie comme une économie compétitive et tournée vers l'avenir.

En marge du Forum, le ministre a tenu plusieurs rencontres bilatérales avec des dirigeants internationaux, dont Bill Gates et le commissaire européen chargé des partenariats internationaux, réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie en faveur de l'innovation, des partenariats stratégiques et du développement durable.

La participation de l'Éthiopie au Forum économique mondial 2026 illustre ainsi sa volonté de mobiliser l'innovation, la transformation numérique et la coopération internationale pour promouvoir une croissance inclusive et durable.