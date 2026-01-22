Ethiopie: La Guinée marque son grand retour à l'Union africaine lors d'une cérémonie solennelle à Addis-Abeba

Addis-Abeba — Le ministre guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens de l'extérieur, son excellence le docteur Morissanda KOUYATE , a été accueilli avec ferveur par un haut responsable de l'Union africaine.

Morissanda KOUYATE a rappelé le rôle pionnier de la Guinée comme État cofondateur de l'organisation et sa bravoure historique, notamment le refus en 1958 de la formule néocoloniale d'indépendance proposée par la France.

Il a également salué la contribution de Diallo Telli, premier secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, pilier de la décolonisation et de la lutte contre l'apartheid.

L'ambassadeur de Guinée auprès de l'Union africaine, Jean Lon, président en exercice du Conseil de paix et de sécurité, a pris la parole au nom du président de la République, le général Mamadi.

Il a qualifié ce retour d'événement historique, loin d'une simple formalité administrative, survenant après une transition initiée le 5 septembre 2021 face à une crise institutionnelle.

Sous le leadership du général, la Guinée a refondé son avenir autour de trois piliers : social (assises nationales et dialogue inclusif), économique (vision "Guinée 2040" axée sur l'extraction et la transformation locale des ressources) et politique (nouvelle constitution issue d'une consultation nationale), a-t-il déclaré.

Le ministre guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens de l'extérieur, son excellence le docteur Morissanda KOUYATE a affirmé que , la Guinée traverse aujourd'hui une phase importante de son histoire, marquée par une volonté de refondation de l'État et de renforcement de la gouvernance.

Selon lui les autorités de la transition réaffirment leur engagement à œuvrer pour la paix, la stabilité et l'unité nationale.

Des réformes profondes sont en cours, notamment dans les secteurs institutionnels, économiques et sociaux, afin de répondre aux aspirations légitimes de la population, a-t-déclaré.

Il a insisté que tous les acteurs, politiques comme sociaux, s'impliquent de manière responsable dans ce processus. Le dialogue reste la voie privilégiée pour surmonter les défis et construire un avenir durable pour la Guinée, a-t-il ajouté.

Morissanda KOUYATE enfin il a dit que nos partenaires régionaux et internationaux à continuer d'accompagner le pays dans cette dynamique, dans le respect de la souveraineté nationale et des priorités définies par les Guinéens eux-mêmes. »