Ethiopie: Le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec le ministre allemand des Affaires étrangères

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu aujourd'hui avec Johann Wadephul, ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, afin de renforcer davantage le partenariat de longue date entre l'Éthiopie et l'Allemagne.

Les discussions ont porté sur des domaines clés de la coopération bilatérale, les deux parties réaffirmant leur engagement à approfondir leur collaboration dans divers domaines.

« Aujourd'hui, j'ai accueilli Johann Wadephul, ministre fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, pour des discussions constructives sur le renforcement du partenariat entre l'Éthiopie et l'Allemagne », a écrit le Premier ministre sur les réseaux sociaux.