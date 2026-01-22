Afrique: L'UA salue le partenariat solide et le leadership mondial de l'Allemagne

22 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, a salué l'Allemagne comme un partenaire clé et fiable de l'Union africaine à la suite d'une déclaration commune avec le ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, au siège de l'UA à Addis-Abeba.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Wadephul, effectue une visite de travail à Addis-Abeba, en Éthiopie, axée sur le renforcement des relations bilatérales. Dans ce cadre, il s'est entretenu cet après-midi avec le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf.

À l'issue de la rencontre, le président de la CUA a qualifié les échanges de très fructueux, rappelant que l'Allemagne demeure le principal partenaire bilatéral de l'Union africaine en matière de financement de la Commission. Berlin s'est notamment engagé à mobiliser jusqu'à 88 millions d'euros pour appuyer les programmes de l'UA sur la période 2026-2027.

Mahmoud Ali Youssouf a également mis en avant la contribution déterminante de l'Allemagne aux efforts de paix et de sécurité en Afrique, en particulier à travers sa présidence du Groupe de contact et de coordination pour la région des Grands Lacs.

Il a par ailleurs salué la décision de Berlin de poursuivre sa coopération avec les pays du Sahel -- Mali, Burkina Faso et Niger -- malgré les récents changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Le président de la CUA a aussi exprimé sa reconnaissance pour le soutien allemand au programme frontalier de l'Union africaine, à AFRIPOL, ainsi que pour le rôle moteur de l'Allemagne dans le Pacte du G20 avec l'Afrique, destiné à stimuler les investissements privés et à favoriser la création d'emplois sur le continent.

Soulignant l'importance stratégique des relations entre l'UA et l'Allemagne, Youssouf a salué le leadership de Berlin sur la scène internationale, notamment dans un contexte mondial marqué par l'incertitude et de profondes mutations.

Il a conclu en appelant à la primauté de la raison et de la sagesse dans la gestion des affaires internationales, tout en remerciant le chef de la diplomatie allemande pour sa visite à l'Union africaine.

