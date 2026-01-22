Afrique: L'alignement sur les objectifs climatiques, un enjeu crucial

Le conseil des ministres a approuvé la publication, en partenariat avec l'International Trade Centre (ITC), d'un document de réflexion intitulé «Trade and Climate Change in Mauritius».

En juin 2023, Maurice a été sélectionné, avec sept autres pays, pour bénéficier du Climate Competitiveness Project, financé par l'Union européenne (UE) et mis en œuvre avec l'ITC.

Ce projet vise à renforcer la capacité des pays en développement à participer aux discussions structurées sur le commerce et la durabilité environnementale (TESSD) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en facilitant l'alignement des politiques commerciales sur les objectifs climatiques nationaux. Cet alignement est crucial pour Maurice, petit État insulaire en développement (PEID), confronté à d'importants défis climatiques.

Le document analyse les impacts du changement climatique sur le commerce, le rôle du commerce dans la réalisation des objectifs climatiques et les opportunités commerciales liées à la transition écologique.

Il identifie des possibilités pour le pays de se positionner sur le marché des biens et services écologiques, en tirant parti des normes de durabilité dans des secteurs comme le sucre, les produits de la mer, l'habillement, les huiles essentielles et le tourisme.

En juillet 2025, lors de la Semaine du commerce et de l'environnement de l'OMC, la République dominicaine, Maurice et les Philippines ont présenté leurs expériences sur l'utilisation du commerce pour soutenir la résilience climatique et la transformation économique verte. Maurice a mis en avant le défi posé par les déchets de batteries lithium-ion liés à l'utilisation des véhicules électriques.

Pour surmonter les contraintes d'échelle et d'investissement, le pays développe la coopération régionale et des programmes de responsabilité élargie des producteurs afin de mettre en place des solutions durables pour le recyclage des batteries.

La collecte et le recyclage rentables des piles restent un obstacle majeur en raison des volumes limités. La coopération avec les îles voisines permettrait de combiner les volumes de batteries usagées, suffisant pour remplir un à deux conteneurs d'expédition et les évacuer.

Les véhicules sont responsables d'environ un quart des émissions de gaz à effet de serre du pays, faisant de la transition vers les véhicules électriques une étape essentielle pour atteindre les objectifs climatiques.