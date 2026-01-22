Afrique: CAN 2025 - Après une finale tendue, le Premier ministre sénégalais joue l'apaisement avec le Maroc

22 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Après les tensions nées de la finale de la CAN, qui s'est soldée par la victoire du Sénégal dimanche 18 janvier, le Premier ministre du pays, Ousmane Sonko, lance une opération d'apaisement. Dans un communiqué publié sur la page Facebook de la primature, il appelle à « dépassionner » le match, notamment cette sortie pendant de longues minutes de l'équipe sénégalaise du terrain et leur contestation du pénalty accordé par l'arbitre au Maroc.

« Cet épisode » ne peut en aucun cas « aller au-delà du simple cadre sportif », dit le Premier ministre sénégalais. Ousmane Sonko explique d'ailleurs s'être « longuement entretenu » à ce sujet, mercredi par téléphone, avec son homologue au Maroc, Aziz Akhanouch.

La conclusion de cet appel est que Dakar et Rabat veulent continuer à consolider les liens « très profonds » qui unissent les deux pays.

Ousmane Sonko annonce par la même occasion qu'il rencontrera le Premier ministre marocain lundi prochain, au cours d'une commission mixte entre les deux États, la 15e du genre. Le rendez-vous, pris fin décembre entre les deux pays, ne s'était plus tenu depuis 2013. La dernière fois, c'était à Dakar.

Appel à tous les « compatriotes et amis du Sénégal »

Cet appel à l'apaisement lancé à tous les « compatriotes et amis du Sénégal » intervient alors que les tensions sont vives entre citoyens des deux pays sur les réseaux sociaux depuis la finale de dimanche.

Des tensions qui sont encore montées d'un cran hier, après la décision de la justice marocaine de garder en détention préventive 18 supporters sénégalais arrêtés en marge du match.

Leur situation est suivie « attentivement » par Dakar, assure Ousmane Sonko, qui appelle à la vigilance par rapport aux informations pas toujours exactes qui circulent sur les réseaux sociaux.

Cet appel au calme et à la fraternité rejoint celui lancé mercredi 21 janvier, quelques heures plus tôt, dans un communiqué conjoint, par les étudiants et médecins marocains au Sénégal.

Par ailleurs, mardi soir, le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé une récompense pour chacun des 28 membres de l'équipe nationale : 75 millions de Francs CFA (près de 115 000 euros) et 1500 m2 de terrains dans la région prisée de la Petite Côte.

Même si ces mesures sont prises au moment où les caisses de l'État sénégalais sont sous tension et que le pays tente de rembourser une dette portée à plus de 130% du PIB, l'annonce est généralement bien accueillie dans la capitale sénégalaise.

