Afrique Centrale: Est de la RDC - Plus de 370 civils tués en décembre dans le Kivu, selon le Baromètre sécuritaire régional

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le mois de décembre 2025 a été particulièrement meurtrier selon le Baromètre sécuritaire du Kivu. Plus de 370 victimes civiles ont été recensées par ce programme qui document les incidents dans l'est du pays depuis 2017. Après plusieurs mois d'interruption, le baromètre a repris sa collecte de données et l'on constate une dégradation sécuritaire ces derniers mois.

Ce mois de décembre 2025 a été le plus meurtrier du troisième trimestre dans le Kivu, selon ce rapport. Cette tendance s'étale uniquement sur les derniers mois, parce qu'après la prise de Goma et de Bukavu, le Baromètre sécuritaire du Kivu a dû interrompre son travail et se réorganiser.

Ce que nous disent ces nouvelles données, c'est que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC est loin de s'améliorer : 379 civils tués - et l'on ne parle que des victimes documentées - 129 civils enlevés, 274 incidents sécuritaires et 141 affrontements enregistrés. Quasiment tous ces chiffres ont une tendance à la hausse.

La majorité des décès ont été enregistrés dans le Sud-Kivu. Ce qui correspond à la nouvelle offensive lancée début décembre par le groupe armée AFC/M23 soutenu par les forces rwandaises sur la ville d'Uvira.

Une situation qui se dégrade en Ituri

Ce rapport aussi pointe une situation qui se dégrade aussi en Ituri, une province située plus au nord. Le Baromètre évoque un incident assez grave qui a opposé l'armée congolaise et son allié ougandais l'UPDF dans le territoire de Djugu début décembre avec une passe d'armes entre les militaires qui a fait plusieurs victimes.

Toujours à Djugu, des affrontements ont opposé cette fois-ci, les FARDC au groupe armé CRP, qui est lié au chef de guerre condamné par la Cour pénale internationale Thomas Lubanga.

Enfin, la Baromètre fait état d'incursions de forces régulières et irrégulières Sud-Soudanaises qui ont même conduit à des enlèvements de civils et de militaires dans le territoire d'Aru, tout au nord du pays.