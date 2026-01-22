Ile Maurice: Fidge Addry Caillou - Un musicien polyvalent

Fidge Addry Caillou, 26 ans, habitant de Bel-Air-Rivière-Sèche, maîtrise trois instruments de musique : la batterie, la guitare et le clavier. Il suit actuellement le cours menant au diplôme de guitare classique au conservatoire François Mitterand, où il enseigne déjà la guitare acoustique, la guitare classique et le clavier à temps partiel. Il donne aussi des cours particuliers de guitare et de clavier à domicile, tout en étant musicien d'hôtel en soirée. Pour lui, la musique est une langue universelle.

Son parcours musical a commencé dès l'âge de huit ans car sa passion pour la musique lui a été transmise par son père, qui est musicien. «C'est en accompagnant mon père à des répétitions que je me suis découvert un amour pour la musique et que j'ai compris que je voulais en faire».

Il a commencé par apprendre la batterie. C'était avec un des amis de son père qui faisait partie du même groupe à l'époque. En les voyant répéter, sa curiosité a été attisée et il a voulu en apprendre davantage. Et à 13 ans, il a commencé à apprendre à jouer de la guitare avec son père. Dès qu'il apprenait une nouvelle chanson, il apportait sa guitare à l'école pour en jouer avec ses amis.

Il s'est mis à fréquenter des élèves plus âgés de son collège, des guitaristes amateurs, qui jouaient pendant les heures de récréation. Ils lui ont proposé de venir jouer un morceau avec eux pour la Fête de musique et au fil du temps, leur amitié s'est construite et solidifiée sur des valeurs musicales et leur passion pour la musique.

Vecteur de valeurs

À ses connaissances de batterie et de guitare, il a ajouté celle du clavier qu'il a appris en autodidacte lorsqu'il a réalisé qu'il manquait un claviériste au sein du petit groupe de musiciens du collège dans lequel il évoluait.

Il estime «qu'il y plusieurs valeurs importantes qui sont transmises à travers la musique, comme par exemple, le respect de soi et des autres musiciens, le partage, l'écoute d'autrui».

Pour lui, le respect est une valeur essentielle dans la musique car il conditionne à la fois la relation humaine, la qualité artistique et le sens même de la pratique musicale. Cela signifie respecter chaque musicien, instrument, style musical, compositeur et silences. «La musique est souvent un dialogue et il faut l'écouter, laisser de l'espace, s'ajuster au tempo et à la dynamique des autres. Ce sont des actes de respect indispensables pour créer une harmonie collective. Sans respect, il n'y a ni cohésion ni confiance.»

Fidge Addry Caillou est en pleine préparation pour obtenir bientôt son diplôme de guitare classique. Ce n'était pas son objectif premier car au départ, il confondait les guitares acoustique, électrique et classique. Avec le temps et beaucoup de recul, la guitare classique s'est imposée à lui car son style était surtout classique.

Croyant, il participe à des soirées de louange, organisées par le conseil pastoral des jeunes de la paroisse de St Ursule de Flacq dont il fait partie. Ces soirées lui font du bien spirituellement et humainement car, dit-il, toute personne a besoin d'un équilibre spirituel et humain.

Son objectif pour l'avenir est de faire un plus grand nombre de jeunes découvrir la musique afin d'éviter qu'ils tombent dans certains travers. Tout comme il souhaite obtenir son diplôme pour devenir enseignant de musique à plein temps.

Et pour un renouvellement musical, il voudrait côtoyer d'autres musiciens dans le circuit hôtelier et sur la scène locale, être à la recherche de nouvelles techniques pour les instruments qu'il joue déjà et apprendre à jouer d'autres instruments pour être le plus polyvalent possible.

«Mon rêve est de créer un espace de musique où les musiciens d'horizons et d'âges différents peuvent se réunir pour partager leurs connaissances musicales, leurs styles et des valeurs humaines. Cela permettra aussi de mettre la musique à la portée de ceux qui n'ont pas le moyens ou qui manquent de confiance en eux.» Un projet qui vise à montrer aux autres que la musique n'est pas réservée à une élite mais qu'elle est une langue universelle.