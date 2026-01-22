Ile Maurice: Un récidiviste de nouveau dans le viseur de l'ADSU

Une opération ciblée menée par la brigade spéciale de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a abouti à la saisie de drogue, d'argent et de matériel de conditionnement lors d'une descente effectuée le 20 janvier à Grand-Baie. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à Rs 177 300, selon les premières évaluations policières.

L'intervention a été menée par l'équipe spéciale de l'ADSU sous la supervision du Chief Inspector Thakoor au domicile de Nayaz Alli Nowrung, 41 ans. Lors de la perquisition, les policiers ont également trouvé sur place Jean-Pierre Rosette, un individu bien connu des services de police.

Une fouille corporelle a permis de découvrir dans le poing droit de Jean-Pierre Rosette un paquet contenant un sachet plastique renfermant une substance suspectée d'être de la méthamphétamine, d'un poids brut de 9,42 grammes.

La perquisition s'est poursuivie dans le salon où les policiers ont mis la main sur plusieurs paquets contenant de la méthamphétamine et de l'héroïne, du matériel servant à la préparation (balance électronique, lame de rasoir, ciseaux, papier aluminium, ruban adhésif), ainsi qu'une somme de Rs 53 900, soupçonnée de provenir du trafic de drogue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un nom lié à plusieurs affaires de drogue

Jean-Pierre Rosette est loin d'être un inconnu des forces de l'ordre. Son nom a déjà été cité dans plusieurs dossiers liés au trafic de stupéfiants. En 1997, cet habitant de Rose-Hill avait été condamné à cinq ans de prison après avoir été trouvé en possession de dix grammes d'héroïne. Par la suite, il avait écopé d'une amende de Rs 150 000 après la découverte de 91 comprimés de Subutex en sa possession.

En juillet 2011, il avait de nouveau été interpellé après l'arrestation à l'aéroport de Plaisance d'une étudiante malgache transportant un kilo de brown sugar. Jean-Pierre Rosette était alors soupçonné d'en être le commanditaire.

Plus récemment en 2017, son nom a refait surface dans une autre affaire sensible : il ferait partie des trois suspects interpellés à la suite de l'arrestation d'une ressortissante sud-africaine à l'aéroport, avec Rs 4,2 millions d'héroïne dissimulée dans ses parties intimes. Il avait été arrêté le mercredi 15 mars lors d'une livraison contrôlée à Mahébourg, opération déclenchée après l'interpellation de la mule à sa descente d'avion.