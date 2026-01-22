Sénégal: Politique d'orientation budgétaire - L'Etat mise sur l'assainissement des finances publiques et la priorisation des ressources

Dakar — Le budget de l'Etat pour l'exercice 2026 s'inscrit dans la continuité d'une dynamique de redressement et de transformation, avec comme objectif l'assainissement des finances publiques et la priorisation des ressources, a déclaré, jeudi, à Dakar, Bassirou Sarr, directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget.

"Le budget 2026 s'inscrit dans la continuité de cette dynamique de redressement et de transformation. Il traduit une orientation politique claire : assainir durablement les finances publiques et affecter les ressources disponibles aux politiques prioritaires", a-t-il dit.

M. Sarr, présidant la cérémonie officielle d'ouverture d'un atelier destiné au lancement de la gestion budgétaire 2026, a rappelé que le gouvernement a engagé, en 2025, une trajectoire fondée sur la "discipline budgétaire, la maîtrise des engagements, la prudence dans le financement et la priorité accordée aux politiques essentielles".

Selon lui, la loi de finances 2026 repose sur plusieurs "exigences structurantes", dont la maîtrise de la dépense publique, l'encadrement de l'endettement pour préserver la soutenabilité financière et le financement des priorités nationales définies par le nouveau référentiel des politiques publiques.

Bassirou Sarr a également cité comme exigence la nécessité d'améliorer la sincérité, la traçabilité et la qualité de la dépense et de poursuivre l'apurement des arriérés pour renforcer la confiance des acteurs économiques.

L'atelier destiné au lancement de la gestion budgétaire, organisée tous les ans en début d'exercice, réunit l'ensemble des acteurs intervenant dans la chaîne de gestion des dépenses publiques.

"Cet exercice annuel constitue un moment privilégié d'alignement, mais également d'évaluation. Il nous offre l'opportunité de porter à la fois un regard lucide sur l'exécution de l'exercice précédent, d'en tirer les enseignements nécessaires et de poser, collectivement, les bases d'une exécution budgétaire conforme aux orientations définies par les plus hautes autorités pour l'année en cours", a expliqué M. Sarr.

Il a rappelé que l'exercice budgétaire 2025 s'était déroulé dans un environnement marqué par "des contraintes fortes et des incertitudes persistantes".

"Ces conditions ont mis en évidence des ajustements parfois difficiles mais nécessaires, ainsi qu'une exigence accrue de rigueur dans les choix financiers", a affirmé le directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget.

Massamba Dieng, directeur général du Budget, a quant à lui souligné la nécessité de "tirer les enseignements" des contraintes et difficultés rencontrées au courant de la gestion de 2025.

"Les limites, c'est surtout en termes de célérité, il faut qu'on accélère un peu le processus de mobilisation et d'exécution de ces dépenses. Et aujourd'hui, nous avons essayé de prendre les mesures nécessaires en termes de traitement des délais au niveau de la Direction du contrôle budgétaire, de telle sorte que les dossiers qui arrivent soient traités dans les meilleurs délais", a renseigné M. Dieng.

Il faut toutefois que "les dossiers soient de très bonne qualité" et ne "souffrent d'aucune irrégularité", au risque d'entraîner "des lenteurs" dans l'exécution des dépenses.

"L'autre innovation de taille que nous avons introduite dans la Loi de finances initiale 2026, c'est le reclassement des dépenses de fonctionnement, notamment les acquisitions de biens et services, les transferts courants en acquisitions de biens et services, et le reclassement des transferts en capital en investissements exécutés par l'État", a signalé Massamba Dieng.