Sénégal: Le rôle du premier Bataillon de combat du génie dans la gestion des inondations mis en exergue

22 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Le chef de corps du premier Bataillon de combat du génie (BATGEN1), le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, a mis en exergue l'importance du rôle joué par cette unité des forces armées dans la gestion des inondations, contribuant à "alléger significativement" les souffrances des populations concernées face à ce phénomène.

"La montée en puissance technique du Bataillon [de combat du génie] a permis de jouer un rôle important dans la gestion des inondations à Kaolack et dans la région du fleuve", a-t-il signalé, mercredi, lors de la journée de cohésion du BATGEN1, au camp militaire Sémou Djimith Diouf de la capitale du Saloum.

Dans le cadre des interventions, le BATGEN1 a réalisé "plusieurs bassins de rétention, des canaux et digues", "contribuant ainsi à alléger significativement les souffrances des populations face aux récurrentes inondations", selon son chef de corps.

Le BATGEN1 est par ailleurs engagé actuellement dans le Programme d'urgence de résorption des abris provisoires (PURAP), des salles de classes modernes intégrant des solutions innovantes et éco-construites ont été réalisées.

"Je saisis cette formidable opportunité pour magnifier le professionnalisme, la disponibilité et l'engagement exceptionnel des sapeurs, femmes et hommes, du Bataillon, qui ont contribué à la concrétisation de ces avancées remarquables", a dit le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.

Selon lui, le BATGEN1 se trouve à la croisée des chemins et doit se préparer à relever des défis opérationnels, logistiques, techniques et technologiques "de plus en plus complexes" et nécessitant d'anticiper les changements pour mieux s'y adapter.

"Je vous invite, dans un esprit d'humilité, de résilience et de dévouement, à développer, en permanence, cette culture du sens du travail bien fait, propre aux sapeurs du génie", a lancé le chef de corps du BATGEN1 à ses hommes.

Il les a exhortés à garder à l'esprit cette sagesse qu'il a empruntée à Sébastien Le Prestre de Vauban, grand ingénieur militaire de Louis XIV et père fondateur du génie militaire français : "Le secret du bon ouvrage est la constance dans l'effort et la justesse dans l'exécution".

