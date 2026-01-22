Sénégal: Un livre évoque les enjeux de la maitrise des technologies émergentes en Afrique

L'écrivain sénégalais Mandiaye Diallo a alerté sur les risques que la révolution numérique fait peser sur l'Afrique, estimant que cette nouvelle mutation technologique pourrait, si elle n'est pas maîtrisée, "reproduire les logiques de domination qui ont marqué les précédentes révolutions industrielles".

Auteur du livre "La quatrième blessure : pourquoi l'Afrique doit gagner la guerre numérique", sorti en début d'année aux éditions L'Harmattan, il a expliqué à l'APS avoir adopté "un regard strictement africain" dans une perspective consistant à "relire l'histoire des grandes innovations technologiques et leurs impacts géopolitiques".

Selon Mandiaye Diallo, "plusieurs inventions majeures ont profondément bouleversé les rapports de force mondiaux, souvent au détriment du continent africain". Il cite notamment l'arme à feu comme l'une des technologies déterminantes ayant facilité la traite négrière.

"Dès que l'arme à feu a été inventée, le monde a basculé. Ce n'était plus une question de nombre ou de force physique, mais de capacité à tuer à distance", a-t-il souligné, rappelant que cette innovation a rendu possible la capture massive de populations africaines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'essayiste basé en France établit également "un lien direct entre les révolutions industrielles et les grandes phases de domination subies par l'Afrique", considérant que la première révolution industrielle a contribué à "industrialiser l'esclavage, tandis que la seconde a coïncidé avec l'expansion coloniale".

Il s'inquiète de l'arrivée d'une nouvelle vague technologique dominée par le numérique et l'intelligence artificielle, "alors même que l'Afrique n'a pas pleinement intégré la troisième révolution industrielle".

Il estime également que cette transition accélérée pourrait accentuer les "fractures existantes et marginaliser davantage le continent dans la compétition mondiale".

"Si la première révolution a fait de nous des esclaves et la deuxième des colonisés, la troisième et la quatrième doivent nous obliger à nous réveiller", a-t-il insisté, appelant à "une prise de conscience collective et à l'élaboration de stratégies africaines", afin de "transformer la technologie en levier de développement plutôt qu'en instrument de domination".

À travers son ouvrage, Mandiaye Diallo dit plaider pour "une souveraineté numérique africaine, fondée sur la formation, l'innovation locale et une appropriation critique des technologies émergentes", en vue de permettre au continent de peser dans l'économie mondiale et d'éviter un nouveau cycle de dépendance.