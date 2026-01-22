Afrique: Incidents finale CAN 2025 - Le CORED appelle les journalistes à plus de 'professionnalisme'

Dakar — Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) appelle les acteurs des médias à faire preuve de "prudence mais surtout de professionnalisme" dans le traitement des informations relatives aux incidents notés lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) ayant consacré la victoire du Sénégal face au Maroc, dimanche, à Rabat.

Dans un communiqué rendu public mercredi, l'organe d'autorégulation de la presse appelle "les journalistes et techniciens des médias à faire preuve de prudence mais surtout de professionnalisme dans le traitement des informations, à l'issue de la finale de la CAN ayant opposé le Maroc au Sénégal".

Le CORED dit avoir constaté depuis cette rencontre "une circulation virale de fausses informations, photos et vidéos de toutes sortes", invitant les médias à ne pas relayer des informations pouvant "attiser la tension entre les deux pays frères".

"Il est demandé aux médias de faire attention à ne pas se faire l'écho de fausses informations susceptibles d'envenimer la situation entre le Sénégal et le Maroc et pouvant mettre en danger des ressortissants des deux pays", indique le communiqué.

Le régulateur exhorte ainsi les professionnels des médias sénégalais à procéder à une vérification des informations avant toute diffusion.

"Le CORED rappelle que la diffusion d'une information n'est jamais neutre et, à cet effet, appelle à un traitement professionnel : vérifier et recouper toute information avant de la partager. Cette démarche s'impose aujourd'hui avec la circulation virale de contenus générés, entre autres, par l'IA [Intelligence artificielle] et largement partagés sur les réseaux sociaux", souligne le document.

L'autorégulateur des médias sénégalais invite également les journalistes à se conformer aux dispositions de la Charte des journalistes du Sénégal en vigueur.

"Le CORED recommande aux professionnels des médias d'avoir toujours à l'esprit l'Article 1 de la Charte des journalistes du Sénégal qui insiste sur +le droit du public à une information juste et équilibrée+ et l'Article 13 du Code de la presse qui dispose que +le Journaliste et le technicien des médias ne doivent pas publier des informations, des documents, des images et des sons dont l'origine n'est pas connue d'eux+", ajoute le texte.