Sénégal: Koungheul - Des acteurs territoriaux pour des plans climat départementaux

Koungheul — Des acteurs territoriaux du département de Koungheul, dans la région de Kaffrine (centre), militent pour la mise en place de plans climat départementaux pour renforcer l'adaptation des territoires face aux effets du changement climatique.

Ils prenaient part mercredi à un forum de sensibilisation des acteurs territoriaux du département de Koungheul sur l'adaptation aux effets du changement climatique au niveau local, à l'initiative de l'association World Action, en partenariat avec Innovation environnement développement Afrique (IED Afrique).

Selon Talla Mar, secrétaire général de la commune de Ida Mouride, la mise en place de mécanismes d'inter-départementalisation constitue une nécessité pour la réalisation de grands projets structurants liés à l'adaptation climatique.

Kouly Diouf Ndao, premier vice-président du conseil départemental de Koungheul, a abondé dans le même sens, insistant sur l'importance d'une "planification territoriale intégrée" tenant compte des vulnérabilités climatiques spécifiques aux collectivités.

Le président de l'association World Action, Aly Mbaye Dieng, a de son côté indiqué que l'élaboration de plans climat départementaux constitue un "levier essentiel" pour faciliter l'accès des collectivités territoriales à de nouvelles sources de financements climatiques.

Ce forum de sensibilisation des acteurs territoriaux du département de Koungheul sur l'adaptation aux effets du changement climatique au niveau local a été présidée par Leity Diouf, sous-préfet de l'arrondissement de Lour Escale.

Plusieurs personnalités y ont pris part, dont Ousseynou Seck, chargé de programme à IED Afrique, et Coumba Dieng, adjointe au maire de la commune de Fass Thiéckène, ainsi que des responsables de services techniques départementaux et de nombreux acteurs territoriaux.

Ousseynou Seck de IED Afrique a présenté, à cette occasion, le projet "Décentralisation des fonds climat pour renforcer la résilience des communautés vulnérables" (DEFOCLIM), mis en oeuvre avec l'appui du Centre de recherches pour le développement international (CRDI).

"Ce projet vise à promouvoir une gouvernance climatique locale efficace à travers la décentralisation du financement climat, en s'appuyant sur les enseignements du mécanisme de Décentralisation des Fonds Climat (DFC) expérimenté entre 2015 et 2019", a-t-il expliqué.

Dans le département de Koungheul, les effets du changement climatique se manifestent déjà par des sécheresses récurrentes, la dégradation des terres, l'irrégularité des pluies, l'augmentation des températures.

Il y a aussi la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, affectant fortement l'agriculture, la sécurité alimentaire et les moyens d'existence des populations, a ajouté Ousseynou Seck.

Plusieurs intervenants ayant pris part à ce forum, ont relevé le fait que les jeunes et les femmes, particulièrement vulnérables, rencontrent d'importantes difficultés d'accès aux financements nécessaires à la mise en oeuvre de stratégies locales d'adaptation.

Pour répondre à ces défis, l'association World Action a initié un plan de résilience communautaire à travers la mise en place de cadres dénommés "Alliances pour la résilience des communautés" (ARC), dans les neuf communes du département.

Selon le président de l'association World Action, cette initiative vise à fédérer les acteurs au sein de la Plateforme des acteurs pour la résilience des communautés (PARC).