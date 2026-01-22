Sénégal/Cameroun: CAN 2025 - Avec deux trophée de meilleur joueur, Mané égale les légendes Milla et Hassan

Dakar — L'attaquant-vedette du Sénégal Sadio Mané est devenu le troisième joueur africain de l'histoire à être élu, à deux reprises, meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), après le Camerounais Roger Milla et l'Égyptien Ahmed Hassan.

À 33 ans, Sadio Mané (29 matchs disputés en six CAN) continue d'impressionner et de pulvériser ou d'égaler des records.

Il ne s'illustre pas seulement par son efficacité offensive, mais aussi par son apport constant au collectif et son altruisme au service de ses coéquipiers.

Dimanche, après le deuxième sacre du Sénégal en Coupe d'Afrique des nations (CAN), à Rabat, face au Maroc, pays hôte, il a été élu meilleur joueur du tournoi.

Il s'agit de sa deuxième nomination, après celle de 2021, année du premier sacre continental du Sénégal à Yaoundé (Cameroun).

Seuls Roger Milla (1986-1988) et Ahmed Hassan (2006-2010) avaient réussi cette prouesse auparavant. Sadio Mané est le 31e Africain à remporter ce prix et demeure le seul Sénégalais à détenir ce palmarès.

Auteur de deux buts et trois passes décisives lors de cette 35e édition de la CAN, il a également battu un record, celui de meilleur passeur de l'histoire de la compétition.

En délivrant sa neuvième passe décisive lors des huitièmes de finale, il a dépassé l'Ivoirien Yaya Touré, qui détenait jusque-là le record avec sept passes décisives (en 29 matchs disputés sur six CAN).

L'ancien joueur de Liverpool a aussi rejoint, au cours de cette CAN, le cercle fermé des joueurs ayant inscrit 11 buts en phase finale de Coupe d'Afrique des nations.

Ce groupe est constitué de l'Ivoirien Didier Drogba, du Camerounais Patrick Mboma, de l'Égyptien Mohamed Salah et de l'actuel sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan.

Le Camerounais Samuel Eto'o demeure toutefois le meilleur buteur de l'histoire de la CAN, avec 18 buts.

Meilleur buteur de l'histoire du Sénégal (53 buts en 123 sélections), Sadio Mané a laissé entendre, après la demi-finale contre l'Egypte, qu'il disputerait son dernier match en Coupe d'Afrique des nations lors de la finale contre le Maroc.