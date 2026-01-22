Afrique de l'Ouest: BRVM - Augmentation de 97,337 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce mercredi 21 janvier 2026

A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 21 janvier 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une forte hausse de 97,337 milliards FCFA.

Cette capitalisation est en effet passée de 13 551,124 milliards FCFA la veille à 13 648,461 milliards FCFA ce 21 janvier 2026. A l'origine de cette embellie, il y a la progression de l'indice BRVM Composite qui a gagné 0,72% à 353,99 points contre 351,47 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,52% à 168,09 points contre 167,22 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Prestige, il a progressé de 0,68% à 145,81 points contre 144,83 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Principal est en hausse de 0,70% à 229,20 points contre 227,60 points la veille.

Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,72% à 136,31 points contre 135,34 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle connait une baisse de 7,972 milliards, en se situant à 11 343,435 milliards FCFA contre 11 351,407 milliards FCFA le 20 janvier 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 46 760 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 1 670 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 2 925 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (plus 5,74% à 3 500 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (plus 3,68% à 21 255 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (moins 4,35% à 22 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 1 200 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 2,81% à 3 800 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Béréby (SOGB) Côte d'Ivoire (moins 2,04% à 2 100 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,43% à 1 380 FCFA).

La valeur totale des transactions est passée de 671,161 millions FCFA la veille à 1,341 milliard FCFA ce mercredi 21 janvier 2026.