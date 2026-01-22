Sénégal: Le chef de l'Etat engage le gouvernement à veiller au 'respect scrupuleux' des droits des artistes

22 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a engagé le gouvernement à veiller au respect scrupuleux des droits d'auteur et droits voisins, par l'application effective du système de rémunération pour copie privée, ainsi que l'amélioration soutenue du statut de l'artiste et des professionnels de la culture.

Selon le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi, le chef de l'Etat a souligné, au cours de cette rencontre hebdomadaire du gouvernement, "le rôle majeur" que jouent les artistes et professionnels de la culture dans la vie nationale.

Aussi a-t-il engagé le gouvernement à veiller au "respect scrupuleux" des droits d'auteur et droits voisins, avec l'application effective du système de rémunération pour copie privée et l'amélioration soutenue du statut de l'artiste et des professionnels de la Culture.

Le président de la République dit avoir donné des instructions pour la poursuite des efforts consentis en vue d'améliorer la sécurité sociale, la protection professionnelle et les conditions de travail et d'exercice des artistes.

Le chef de l'Etat, ajoute le texte, a rappelé que la culture demeure une dimension essentielle de l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050".

Le document fait savoir qu'il a demandé au ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, et au secrétaire d'Etat chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Bakary Sarr, de travailler à renforcer la qualité des formations à l'Ecole nationale des arts et métiers de la culture.

Il a aussi préconisé la modernisation des infrastructures culturelles et d'asseoir la décentralisation de l'action culturelle pour plus d'inclusion et surtout veiller à la réalisation d'un agenda culturel national.

Le président de la République a souligné l'importance de la tenue des États généraux de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, durant le premier semestre de l'année 2026.

Pour rappel, les artistes et la Société sénégalaise de gestion des droit d'auteur et des droits voisins (SODAV) réclament depuis quelques mois l'application de la loi sur la copie privée.

