Cote d'Ivoire: Les évêques donnent le coup d'envoi à la création de l'Université catholique de Côte d'Ivoire

Abidjan — La création de l'Université catholique de Côte d'Ivoire et d'un centre de retraite spirituelle pour les prêtres. Tels sont les deux thèmes principaux au coeur des travaux de la 128e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, qui se tient du 20 au 25 janvier à San Pedro.

L'Assemblée s'est ouverte le 20 janvier en présence du Nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Mgr Mauricio Rueda Beltz, et du cardinal Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, par une messe présidée par Mgr Marcellin Yao Kouadio, évêque de Daloa et président de la CECCI (Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire).

Dans son homélie, Mgr Kouadio a exprimé sa profonde inquiétude quant à l'évolution de la démocratie dans plusieurs États africains, faisant référence à « une indépendance sous tutelle et une souveraineté confisquée ». « On tente d'imiter les modèles démocratiques occidentaux dans un contexte marqué par la violence, la prédation économique et l'ingérence », a-t-il souligné, rappelant les différents cas dans lesquels « l'accès au pouvoir se fait par l'illégalité, la fraude électorale ou le braconnage ». « Les vainqueurs frauduleux sont félicités et célébrés au détriment du verdict des urnes », a-t-il déploré, lançant un appel urgent à ceux qui détiennent le pouvoir afin qu'ils soient « une bénédiction pour le peuple qu'ils prétendent représenter ».

L'une des questions analysées par les évêques est précisément la situation sociopolitique du pays, notamment à la lumière des élections présidentielles et politiques qui se sont tenues en 2025.

Sur le plan ecclésial, la CECCI s'attarde sur la création de l'Université catholique de Côte d'Ivoire (UCACI), un projet qui avait été présenté lors de la 126e plénière de janvier 2025. L'université sera créée sous la direction de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire (ACACI).