Congo-Kinshasa: « Notre douleur et notre espérance comptent. Merci, Saint-Père », déclare une missionnaire dans l'est du pays

Kinshasa — « Ce fut une belle surprise d'apprendre que, parmi tant de situations difficiles, le dimanche 18 janvier, le Pape a adressé ses pensées et ses paroles aux personnes déplacées de l'est de la République démocratique du Congo, en particulier aux quelque 200 000 personnes entassées dans des camps de réfugiés au Burundi, sous des bâches de fortune, confrontées à la saison des pluies, la pénurie de nourriture et de soins, et les morts quotidiennes », déclare à l'Agence Fides Soeur Teresina Caffi, missionnaire xavérienne dans le Sud-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo.

Après l'Angélus du dimanche 18 janvier, le Pape Léon XIV avait déclaré : « Aujourd'hui, je souhaite rappeler en particulier les grandes difficultés que subit la population de l'est de la République démocratique du Congo, contrainte de fuir son pays, notamment vers le Burundi, en raison des violences et confrontée à une grave crise humanitaire. Prions pour que le dialogue en vue de la réconciliation et de la paix prévale toujours entre les parties en conflit. »

Soeur Teresina souligne que la situation difficile dans l'est de la RDC a toujours été au coeur des préoccupations du Saint-Père. « En novembre dernier, se souvient la missionnaire xavérienne, en la saluant à la fin d'une audience, le Pape avait assuré à la présidente en exil du Bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu, Néné Bintu Iragi (voir Fides 15/11/2025), qu'il portait la RDC dans son coeur et dans ses prières ».

« Être nommé, dans ce monde, signifie exister, mériter attention et dignité. Je pense que les paroles du Pape ont résonné ainsi dans les oreilles et dans le coeur des Congolais qui les ont écoutées : notre douleur, notre espérance comptent ! », souligne soeur Teresina.

La missionnaire conclut en soulignant le rôle des médias dans le maintien de l'attention sur le conflit oublié dans l'est de la RDC : « J'espère que l'appel du Pape encouragera les médias à se pencher à nouveau sur cette longue tragédie qui touche l'est de la RDC ». « Trente ans de guerres de haute et basse intensité devraient désormais permettre une analyse lucide des faits et nourrir le courage de prendre des positions cohérentes. Ce qui manque encore, tant au niveau local, régional, continental qu'international », conclut soeur Teresina.

Malgré les annonces d'accords de paix (voir Fides 21/7/2025), la situation dans les trois provinces orientales de la RDC (Ituri, Nord et Sud Kivu) reste dramatique. Dans le Sud-Kivu en particulier, après avoir conquis la capitale Bukavu le 16 février (voir Fides 17/2/2025), les rebelles du M23 se sont emparés d'Uvira (voir Fides 15 et 17 /12/ 2025), contraignant une grande partie de ses habitants à se réfugier au Burundi voisin.