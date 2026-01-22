Sénégal: Thiès - Les débarquements de la pêche artisanale estimés à près de 130.000 tonnes de poissons

22 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Les débarquements de la pêche artisanale dans la région de Thiès (ouest) sont estimés provisoirement à près de 130.000 tonnes de poissons, pour une valeur commerciale de plus de 80 milliards de FCFA, a-t-on appris l'adjoint au gouverneur de Thiès en charge du développement, Ababacar Sadikh Niang.

"Les débarquements de la pêche artisanale dans la région sont estimés, provisoirement pour l'année 2025, à 129 934 tonnes, pour une valeur commerciale estimée à 80 742 850 508 de francs", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

La ville de Thiès, à travers le poste de contrôle des pêches, a enregistré à elle seule un apport en produits halieutiques de 5 122 tonnes en 2025, pour une valeur commerciale estimée est de 3 383 669 000 francs, a indiqué M. Niang.

Les estimations concernant le nombre de rotations de camions frigorifiques sont de l'ordre de "1.653" durant la même année, poursuit-il.

Sur cette base, "l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM), sous la tutelle du ministère des Pêches et de l'Economie maritime, s'est engagée à construire le [marché central au poisson] de Thiès", en tenant compte du potentiel de la région dans ce domaine.

La nouvelle infrastructure est attendue pour réguler correctement la distribution des produits halieutiques dans la région et à l'intérieur du pays,

Elle est "intégralement financée et exécutée par l'ANAM, sur une superficie de près de 3 200 m2, comprenant des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux", a dit M. Niang.

Le marché central au poisson de Thiès compte "deux halles de vente au poisson de 1 400 m², un complexe frigorifique, un bloc administratif, un bâtiment d'hébergement et plusieurs autres installations connexes", a-t-il-détaillé, en plus d'un groupe électrogène d'urgence de 250 KVA.

