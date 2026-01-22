Sénégal: Louga - Le Gamou de Sokhna Astou Sy Malick célébré le 7 février

Louga — Le Gamou annuel de Sokhna Astou Sy Malick sera célébré le 7 février prochain sur instruction du khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, a annoncé le porte-parole du comité d'organisation, Serigne Mouhamadane Sarr.

"Nous sommes vraiment rassurés et satisfaits par les engagements pris par l'ensemble des chefs de service concernés, sous la supervision de la gouverneure, dont nous saluons la disponibilité et la détermination à accompagner la réussite de cet événement religieux", a-t-il déclaré, mercredi.

Il s'exprimait à l'issue d'un Comité régional de développement (CRD) tenu à la gouvernance de Louga, en présence d'une délégation composée notamment de Serigne Babacar Sarr, petit-fils de Sokhna Astou Sy Malick et de Mame Fama Fall, petite-fille de la marraine de l'événement religieux.

Selon Serigne Mouhamadane Sarr, les autorités administratives ont pris l'engagement de satisfaire l'ensemble des doléances exprimées par le comité d'organisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Du point de vue administratif, nous sommes rassurés, car nous faisons entièrement confiance aux autorités", a-t-il dit, se réjouissant de "l'accompagnement des autorités administratives".

Il a profité de l'occasion pour inviter l'ensemble des familles religieuses, notamment, Thierno Bachir Tall, khalife de la famille omarienne, la famille de Serigne Touba, les familles Layenne et Niassène, ainsi que les foyers religieux de Thiénaba, l'ensemble des musulmans, la diaspora et la communauté chrétienne.

"Louga est une ville unie, où règne la coexistence pacifique", a-t-il souligné, appelant par ailleurs les autorités étatiques à renforcer davantage leur soutien aux populations, tout en saluant les efforts déjà consentis.

Revenant sur l'historique du Gamou, Serigne Ahmed Sarr a rappelé qu'il était autrefois célébré par Serigne Babacar Sy Malick auprès de sa soeur Sokhna Astou Sy Malick, avant d'être successivement organisé par El Hadji Abdou Aziz Sy Malick, Serigne Moustapha Sy Djamil, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, puis Serigne Abdou Aziz Al Amine.

"Aujourd'hui, c'est au tour de Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Al Amine de perpétuer cette tradition", a-t-il indiqué.

Il a précisé que le thème retenu cette année porte sur la paix, en référence aux enseignements du Prophète Mouhamed (PSL).